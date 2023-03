Kreisverkehr statt Ampeln Die nächste Großbaustelle für Wipperfürth

Nachdem der Innenstadtumbau der Hansestadt und der Bau des Kreisels auf der Nordtangente in Höhe des Baumarkts abgeschlossen sind, steht nun die nächste mehrmonatige Großbaustelle in Wipperfürth an: Ab Mitte März wird die Ampel-Kreuzung am Busbahnhof und der Polizei ebenfalls in einen Kreisverkehr umgebaut. Die Vorbereitungen dafür haben begonnen, wie Stadt-Sprecherin Tanja Reinhold mitteilt. „Ich freue mich sehr, dass es endlich losgeht und wir den Verkehrsknotenpunkt durch einen Kreisverkehr entlasten können“, sagt Bürgermeisterin Anne Loth. „Dadurch wird der Verkehr in der Innenstadt künftig besser fließen als mit der jetzigen Ampel-Anlage.“