Hückeswagener Schlagzeugtalent spielt in Kirche : Jazz trifft auf Orgelmusik und Lyriks

Der Hückeswagener Schlagzeuger David Weyer (l.) gehört mit zum Ensemble, das in der St.-Nikolaus-Kirche spielt. Foto: von Rekowski

Wipperfürth Sieben Musiker und ein Künstler sorgen in der kommenden Woche an zwei Abenden in der Wipperfürther St.-Nikolaus-Kirche für Orgel- und Jazzmusik sowie für philosophische Gedanken. Am Schlagzeug sitzt ein Talent aus Hückeswagen.

Die St.-Nikolaus-Kirche im Herzen von Wipperfürth wird am Donnerstag und Freitag, 25./26. November, zu einem Schmelztiegel für Orgel- und Jazzmusik. Sechs Musiker, darunter das Hückeswagener Talent am Schlagzeug David Weyer, sowie der Künstler Michael Wittschier, der die Texte vorträgt, versetzen den Kirchenraum mit freiem Spiel und einstudierten Arrangements sowie „mit prägnanten und gewagten Klängen virtuos in Schwingung“. Das berichtet Michael von Rekowski, der am Piano sitzen wird. „Dabei verschmelzen unterschiedliche Klangfarben zu einem wohltuenden Ganzen und lassen die Wurzeln der Gregorianik und Klassik in der kontemplativen Jazzmusik erspüren.“ Vorgetragene philosophische Gedanken sensibilisieren den Geist und öffnen die Zuhörer für meditative Strömungen.

Das Format von klassisch-jazzigen Klängen und philosophischen Wortbeiträgen hatte bereits in 2018 und 2019 eine große Zuhörerschaft gewonnen. In Ton und Wort und mit einer Lichtinszenierung wird die gegebene Akustik und der visuelle Charakter des Kirchenraums genutzt. Für das Konzert wird wieder ein Konzertflügel vor dem Altar aufgestellt. Neben von Rekowski und Weyer werden Tom Saller (Altsaxofon), Roland Schmitz (Kontrabass), Tommes Will (Gitarre) und der Organist Stefan Barde zu hören sein.

Der Eintritt ist kostenfrei; es wird um Spenden gebeten. Es gilt die 2G-Regel – ins Konzert gelangen somit nur Geimpfte und Genesene; der entsprechende Nachweis muss vorgelegt werden.

Do., 25. November, 19.30 Uhr;

Fr., 26. November, 18.30 Uhr,

St. Nikolaus Wipperfürth, Untere Straße.

(büba)