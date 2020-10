Helios-Klinik in Wipperfürth : Kleiner Impuls besiegt großen Schmerz

Helios-Klinik in Wipperfürth

Wipperfürth Uwe Mutter, Oberarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Helios-Klinikum in Wipperfürth, praktiziert als einer von wenigen Medizinern deutschlandweit die rückenmarksnahe Neuromodulation.

Das Problem kennen auch viele Hückeswagener: Rückenschmerzen. Jahrelang quälte sich auch Hans Munny mit starken Beschwerden. Konservative Behandlungsmethoden brachten keinen Erfolg. Helfen konnte ihm das Team rund um Uwe Mutter, Oberarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Helios-Klinikum in Wipperfürth, der als einer von wenigen Medizinern deutschlandweit die rückenmarksnahe Neuromodulation praktiziert.

Munny nimmt eine Schonhaltung ein, die zu einer Schiefhaltung des Oberkörpers führt und ihm das Gehen immer mehr erschwert. Mehrere Ärzte versuchen, mit unterschiedlichen Schmerzmedikamenten die Qualen zu verringern. Doch die Medikamente helfen nicht, die Schmerzen sind schließlich so stark, dass der Wipperfürther nicht mehr arbeiten kann. Der zuvor lebenslustige Familienvater, der mit seiner Frau und seinen vier Kinder immer sehr aktiv war, zieht sich mehr und mehr zurück, ist oft launisch und antriebslos. „Erst die stationäre Schmerztherapie in der Helios-Klinik Wipperfürth gibt ihm wieder Hoffnung“, berichtet Janine Schulze von der Unternehmenskommunikation des Wipperfürther Krankenhauses.

Im Zuge der 15-tägigen stationären multimodalen Schmerztherapie wird Munny in einem Team aus Ärzten, pflegerischem Fachpersonal,

In einer Testphase wird im ersten Schritt bei dem Patienten ein Teststimulator außerhalb des Körpers mit den Elektroden über eine durch die Haut ausgeleitete Verlängerung verbunden. Der Patient kann für sich über mehrere Tage prüfen, ob die Neurostimulation passend für ihn ist. Die Testphase verläuft in häuslicher Umgebung. Im

weiteren Schritt erfolgt die Permanentimplantation des Schrittmachers, des Impulsgebers, in

eine Hauttasche über dem Gesäß und der Elektrode in der Nähe des Rückenmarks. Über den Generator erfolgt die Stimulation individuell gesteuert, so dass die Schmerzweiterleitung an das Gehirn verändert wird. Die Patienten erhalten dafür eine Fernbedienung, mit der sie die Stärke der Stimulation selbst regulieren und den Schrittmacher ein- und ausschalten