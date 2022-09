Helios Klinik Wipperfürth : Welches Herz schlägt am schnellsten?

Welches Herz schlägt am schnellsten?

Marco Wagner ist Chefarzt der Inneren Medizin am Helios-Klinikum in Wipperfürth. Foto: Helios

Wipperfürth Ob Maus, Wal oder Mensch – Chefarzt Marco Wagner kennt die Antwort auf eine knifflige Kinderfrage. Die Herzen aller Säugetiere schlagen in ihrem jeweiligen Leben ungefähr gleich oft. Den Unterschied aber macht die Lebensspanne.

In der Serie „Kinder fragen, Ärzte antworten“ bekommen Mediziner der Wipperfürther Helios-Klinik Fragen von Kindern gestellt. Dieses Mal will Luca, 11 Jahre, wissen: „Maus, Wal oder Mensch – welches Herz schlägt am schnellsten?“