Advent in Wipperfürth : Kinder dekorieren Fenster und Baum im Rathaus

Kinder der städtischen Kita und Schulkinder der Nikolausschule sorgen auch in diesem Jahr wieder mit wunderschönen Basteleien für die Dekoration der Rathausfenster und des großen Weihnachtsbaums im Rathaus in Wipperfürth. Am vergangenen Freitag wurden die „Türchen“ – genau genommen sind es die Rathausfenster – für den großen Adventskalender am Rathaus dekoriert. Kinder der Nikolausschule hatten sich bereit erklärt, für die Fensterdeko zu sorgen. So wurden in den vergangenen Wochen Engel, bunte Christbaumkugeln, Vogelhäuschen und vieles mehr in mühevoller Handarbeit von den Kindern hergestellt.