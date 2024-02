Die Schattenseiten des fröhlichen Treibens Acht Verletzte und Brandstiftung im Wipperfürther Karneval

Die Stimmung war ausgelassen, tausende Jecken feierten am Karnevalssonntag entlang des Zugwegs in Wipperfürth und danach in den Kneipen der Hansestadt. Darunter auch viele Narren aus Hückeswagen. Allerdings hatte der Feier-Tag auch seine Schattenseiten, teilte Polizeisprecher Michael Tietze mit. Verzeichnete die Polizei doch drei Verletzte, die bei einem Unfall sowie zwei Auseinandersetzungen leichte Blessuren davontrugen. Zudem gab es weitere fünf Leichtverletzte in der Nacht zu Montag, als Unbekannte während der Karnevalsparty in der Alten Drahtzieherei einen Papiermülleimer in Brand gesetzt hatten.