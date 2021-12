Peter Biesenbach aus Hückeswagen im Wipperfürther Gymnasium : Justizminister besucht Rechtskunde-AG des EvB

Wipperfürth Justizminister Peter Biesenbach aus Hückeswagen und Staatsanwalt Dr. Christoph Hebbecker waren jetzt am Wipperfürther EvB-Gymnasium zu Gast und sprachen vor der Rechtskunde-AG.

Das Thema Cyber-Kriminalität ist für Jugendliche vor allem deswegen von Bedeutung, weil sie sich als sogenannte Digital Natives schon von klein auf ganz selbstverständlich im Internet bewegen. Cyber-Kriminalität ist keineswegs beschränkt auf die große Wirtschaftskriminalität. Es geht auch um Mobbing, Hass und Hetze, um Volksverhetzung oder um Hate Speech, Beleidigungen und Aufrufen zu Straftaten. Vor allem in den Sozialen Netzwerken, wie Facebook, Instagram, Twitter oder Telegram. Michael Kisseler, seit 30 Jahren Rechtskunde-Lehrer am Engelbert-vom-Berg-Gymnasium in Wipperfürth, hatte jetzt Justizminister Peter Biesenbach und den Staatsanwalt Dr. Christoph Hebbecker dazu eingeladen, vor seiner Rechtskunde-AG über diese Themen zu sprechen und in den Austausch zu kommen.