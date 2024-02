Infoabend in Alter Drahtzieherei Wipperfürth Influencerin berichtet über die Gefahren des Cybermobbings

Von ihren Erfahrungen berichtet die Influencerin Lijana Kaggwa, die aus ihrem Buch „Du verdienst den Tod“ – Wie #Cybermobbing Menschen und die Gesellschaft zerstört und wie wir wieder mehr Respekt ins Netz bringen“ liest. Lijana Kaggwa hatte 2020 am Fernsehformat „Germany’s Next Topmodel“ teilgenommen und wurde während der Ausstrahlung der Sendung mit einem extremen Cybermobbing und Hassnachrichten bis hin zu Morddrohungen konfrontiert. Seit ihrem Ausstieg aus der TV-Show engagiert sie sich gegen Cybermobbing und bietet Workshops in Schulen an.