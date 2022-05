Musik in Wipperfürth : Wieder volles Programm im „Platz 16“

Wipperfürth Der musikalische Veranstaltungsreigen in Hückeswagens Nachbarstadt wird am heutigen Samstag mit einem Live-Konzert von Eddy Edge fortgesetzt.

Der Veranstaltungsreigen im „Platz 16“ wird am heutigen Samstag, 28. Mai, 20.30 Uhr, mit einem Live-Konzert von Eddy Edge fortgesetzt. Der gebürtige Waliser hat als Bassist in verschiedenen Bands gespielt, bevor er vor sechs Jahren seine Liebe zur Gitarre und zum Gesang entdeckt hat. Seitdem lebt er seine Leidenschaft zur Musik ganz neu aus, „für Eddy ist es das größte auf der Welt, seine Musik vor Publikum zu spielen und dafür direktes und pures Feedback zu genießen“, heißt es in der Ankündigung. Eddy verfügt nur noch über drei Prozent Sehkraft und ist somit nahezu blind – „dafür sind seine anderen Sinne extrem geschärft, was sich in seiner Musik auch wiederfindet“, teilt Ingo Wollnik mit. Seine Musik bezeichne er selbst als Acoustic-Pop-Punk, in der er all seine Facetten ausleben könne. Neben sehr emotionalen Texten findet sich aber auch immer noch der Punk in seiner Musik wieder. Darüber hinaus darf natürlich auch ein breites Repertoire an Coversongs nicht fehlen. Der Eintritt ist frei.