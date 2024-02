Hückeswagener Delegation „versagt“ in Wipperfürth erneut Bob, der Baumeister und die Mauer des Elends

Nun sind die Verantwortlichen im Hückeswagener Rathaus Experten in Sachen Bauarbeiten. Deren gab es in den vergangenen Jahren und aktuell viele, wie der Neubau der Löwen-Grundschule oder die Sanierung der Hauptschul-Turnhalle. Und auch in Zukunft wird die Schloss-Stadt mit Baustellen „gepflastert“ sein – etwa der Bahnhofsplatz, der Feuerwehr-Neubau oder der Schloss-Umbau. Wer also verfügt über baufachliche Expertise, wenn nicht Bob, der Baumeister? Der heißt in Hückeswagen zwar Dietmar mit Vornamen und hat mit Persian sogar einen Nachnamen. Aber die Fachkompetenz seines „Nebenjobs“ wollte der Bürgermeister an Weiberfastnacht im Wipperfürther Rathaus einbringen.