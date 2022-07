Helios-Klinik in Wipperfürth : Ein Sprung ins kalte Wasser kann sehr gefährlich sein

Ein Sprung ins kühle Nass sollte wohlüberlegt sein. Foto: dpa/Michael Reichel

Wipperfürth/Hückeswagen Tipp vom Chefarzt: Am besten vor dem Baden sich langsam abkühlen. So kann sich der Körper an die veränderte Umgebungstemperatur gewöhnen.

In unserer Serie „Kinder fragen, Ärzte antworten“ bekommen Mediziner der Wipperfürther Helios-Klinik Fragen von Mädchen und Jungen gestellt. Dieses Mal will Jan (zehn Jahre) wissen: „Warum sollte ich nicht ins kalte Wasser springen, wenn mein Körper erhitzt ist?“ Dr. Carsten Eisberg, Chefarzt der Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Palliativmedizin an der Wipperfürther Helios-Klinik, weiß die Antwort: „Durch den Sprung ins kalte Wasser bekommt dein Körper einen Temperaturschock: Dein Blutdruck steigt stark an, weil deine Gefäße sich durch das kalte Wasser blitzschnell zusammen ziehen. Das belastet den Kreislauf, es kann dir dadurch zum Beispiel schwindelig werden. Manche Menschen, besonders mit einer Vorerkrankung am Herzen, können dadurch sogar einen Herzstillstand bekommen. Am besten ist es, dich langsam vor dem Baden abzukühlen. So kann sich dein Körper an die veränderte Umgebungstemperatur gewöhnen.“

Dr. Carsten Eisberg ist Chefarzt in der Helios-Klinik. Foto: Sascha Steinbach/SASCHA STEINBACH

Fragen Kinder können Fragen zu medizinischen Dingen mit Angabe des Alters und Wohnortes per E-Mail an gm-info@­helios-gesundheit.de oder per Post an die Helios-Klinik, Unternehmenskommunikation, Alte Kölner Straße 9, 51688 Wipperfürth, schicken.

(rue)