Glasfaserausbau : Glasfaser-Hauptverteiler schwebt ein

Ein 160-Tonnen-Kran half bei der Aufstellung des Verteilers. Foto: Sonja Gerrath / BEW

Ein wichtiger Meilenstein für das schnelle Internet in den Außenortschaften von Hückeswagen und Wipperfürth wurde jetzt gesetzt – und das im wahren Sinne des Wortes. Denn ein 160-Tonnen-Kran setzt an der Bahnstraße / Ecke Kaiserstraße in Wipperfürth den zentralen Glasfaser-Hauptverteiler für die Nachbarstadt ab, über den künftig auch die Daten für die Schloss-Stadt transportiert werden.

„Im Glasfaser-Hauptverteiler kommt das Lichtsignal an, das in Ibach übernommen wird“, erläutert Sonja Gerrath, Pressereferentin der Bergischen Energie- und Wasser-GmbH (BEW), die die notwendigen Leitungen verlegen lässt. Von der Wipperfürther Ortschaft an der B 237 bei Egerpohl wird das Signal dann sternförmig über Linien-und Kabelverzweiger in die einzelnen Haushalte verteilt.

Die BEW verlegt die Glasfaserleitungen bis in die einzelnen Gebäude (fibre-to-the-building), also nicht nur bis zum nächsten Verteilerkasten. Das hat laut Sonja Gerrath einen entscheidenden Vorteil: „Die Übertragung erfolgt durchgängig als Glasfasersignal bis ins Haus und ist damit deutlich schneller als eine herkömmliche Anbindung über Kupferkabel und nahezu unbegrenzt leistungsfähig.“ Die Glasfasern erhöhten die Internet-Übertragungsraten in den geförderten Ausbaugebieten von Hückeswagen und Wipperfürth von aktuell unter 30 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) auf Download-Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit/s.