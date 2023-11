Helios-Klinik in Wipperfürth Hernien-Operationen – Bestnoten für Helios-Klinik

Wer ins Krankenhaus muss, will eigentlich nur eins: schnell wieder nach Hause. Aber für die Zeit in der Klinik wünschen sich alle Patienten, natrlich bestens aufgehoben und medizinisch versorgt zu sein: Und genau das bescheinigt die AOK jetzt der Helios-Klinik in Wipperfürth: Im Verfahren zur Qualitätssicherung stellten die Prüfer eine überdurchschnittlich gute Behandlungsqualität bei operativen Behandlungen von Patienten mit einer Hernienerkrankung (umgangssprachlich oft als „Leistenbruch“ bezeichnet) fest. Damit gehört die Wipperfürther Klinik zu den 20 Prozent der besten Kliniken des AOK-Rankings in Deutschland.