Psychologische Beratungsstelle Wipperfürth : Herbstmühle bietet noch mehr Hilfe an

Immer mehr Kinder und Jugendliche haben seelische Probleme, nicht zuletzt als Auswirkung der Corona-Pandemie. Die Psychologische Baratungsstelle Herbstmühle in Wipperfürth,die auch für Hückeswagen und Radevormwald zuständig ist, hat Möglichkeiten, ihnen zu helfen. Foto: dpa/Nicolas Armer

Wipperfürth Die Psychologische Beratungsstelle Herbstmühle in Wipperfürth ist auch Anlaufspunkt für Menschen aus Hückeswagen und Radevormwald. Leiter Ludger Sändker berichtet über aktuelle Veränderungen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Die Arbeit in der Psychologischen Beratungsstelle Herbstmühle geht vergleichsweise leise vonstatten. Dafür aber konstant – und das auch während der Pandemie und der Zeiten der unterschiedlichen Lockdowns und Kontaktbeschränkungen. „Wir konnten durcharbeiten, und das auch in der Zeit von Weihnachten 2020 bis etwa Mai des Vorjahres. Man weiß es heute vielleicht kaum noch, aber damals gab es einen Lockdown“, berichtet Leiter Ludger Sändker mit ein wenig Galgenhumor in der Stimme. „Trotz aller Widrigkeiten konnten wir unser Angebot aber kontinuierlich anbieten. Dabei haben wir auch auf die Erfahrungen aus 2020 aufbauen können, gerade, was die technische Seite angeht.“

Wie wird derzeit bei der Herbstmühle beraten? Aktuell bietet die Beratungsstelle, deren Träger der Verband der Katholischen Kirchengemeinden in Oberberg ist, eine Art Hybrid-Beratungssystem an. „Während der Corona-Zeit haben wir in Präsenzteams vor Ort an der Herbstmühle in Wipperfürth gearbeitet – aber nur telefonisch, per Onlineberatung oder in der Video-Konferenz“, erläutert Sändker. Das habe sich auch nach den ersten vorsichtigen Öffnungen im Juni 2021 nicht geändert, denn für einige Klienten sei die virtuelle oder telefonische Variante angenehmer gewesen. „Und auch unsere Mitarbeitenden konnten sich so teilweise noch ein Stück mehr ins Innere der Klienten bewegen“, sagt der Leiter der Beratungsstelle. Allerdings sei die Präsenzberatung interessanterweise vor allem bei den Schülern beliebter. „Vielleicht, weil so die Eltern nicht einfach mitbekommen, dass sie sich Hilfe suchen“, mutmaßte Sändker.

Wer kann zur Beratung kommen? Grundsätzlich ist die Beratung für alle Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene offen, die sich in persönlichen oder familiären Krisen, Partnerschaftskonflikten, Trennung oder Scheidung befinden. „Wir haben aber die Strategie eingeführt, dass man nur mit einem frischen, negativen Test zu uns kommen darf. Das hat den Hintergrund, dass wir – anders als das in anderen Stellen der Fall ist – auch ungeimpfte Menschen nicht abweisen dürfen“, betont Sändker. Da zuletzt auch immer mehr doppelt und dreifach geimpfte Menschen mit Omikron infiziert wurden, sei der schöne Nebeneffekt gewesen, dass es durch die Test-Strategie keine Krankheitsausfälle bei Mitarbeitenden wegen einer Ansteckung bei der Arbeit gegeben habe.

Gibt es neue Aufgaben für die Herbstmühle? Eine neue Aufgabe gibt es tatsächlich – auch wenn sie, in anderer Form, schon viele Jahre Teil der Arbeit bei der Herbstmühle ist. „Nicht zuletzt durch die Missbrauchsfälle von Lügde hat das Land Nordrhein-Westfalen seit Mitte 2021 den Ausbau der Prävention und spezialisierten Beratung bei sexualisierter Gewalt finanziert“, sagt Sändker. Zunächst ist hierfür eine Zentralstelle bei der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (AJS) in Köln eingerichtet worden. „Im nächsten Schritt werde landesweit etwa 150 Stellen in den Beratungsstellen eingerichtet“, sagt Sändker. Seit dem 1. Januar ist die halbe Stelle, die der Herbstmühle anteilsgemäß für Oberberg zusteht, mit Monika Weber-Schmalenbach besetzt.

Was hat es mit der „Mittlerstelle“ auf sich? Eine weitere Vollzeitstelle, die als eine von fünf Regionalstellen in NRW für den gesamten Regierungsbezirk Köln zuständig ist, ist ebenfalls der Wipperfürther Beratungsstelle zugeteilt worden. „Das sehe ich tatsächlich als eine besondere Ehre und Wertschätzung unserer bisherigen Arbeit in diesem Bereich an“, sagt Sändker. Zwar werde es bis zur Besetzung der Stelle noch vermutlich bis zur zweiten Jahreshälfte dauern, aber sicher sei die Zuteilung auf jeden Fall. „Das ist eine tolle Sache. Die Stelle soll sich um Fortbildungen, Seminare und Öffentlichkeitsarbeit kümmern – wird also vor allem auf informeller Ebene tätig sein.“

Was gibt es sonst noch Neues bei der Herbstmühle? Ein weiterer Punkt, der ebenfalls mit einer Personalveränderung einhergeht, bezieht sich auf die Beratung bei Trennung und Scheidung im Vorfeld von Gerichtsverhandlungen. „Das Kreisjugendamt hat, ebenfalls im vergangenen Jahr, drei Erziehungsberatungsstellen im Kreisgebiet darum gebeten, diese Beratungsarbeit zu übernehmen. Wir sind hierbei für Hückeswagen und Lindlar zuständig, sowie für die Randbezirke von Marienheide und Engelskirchen. Die Städte in unserem Einzugsberiech mit eigenen Jugendämtern, also Radevormwald und Wipperfürth, haben damit nichts zu tun“, erläutert Sändker. Die Stelle in der Herbstmühle habe einen Umfang von 40 Prozent.

Und wer übernimmt was? Durch die Neuerungen haben sich Änderungen im Team der Herbstmühle ergeben. Für den Bereich „Beratung bei Trennung und Scheidung“ haben Dilek Polat und Matthias Köln ihre Stellen aufgestockt. Ebenfalls aufgestockt wurde die Stelle von Monika Weber-Schmalenbach für die neu eingerichtete Stelle zur „Prävention und spezialisierten Beratung bei sexualisierter Gewalt“. Neu im Team ist Sandra Soares-Dederichs. „Sie wird sich nach dem Ausscheiden einer Mitarbeiterin im vergangenen Sommer um das Arbeitsfeld ‚Beratung für Menschen mit Migrationsgeschichte‘ kümmern“, sagt Sändker.