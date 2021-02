Abgestellt in Wipperfürth-Hämmern : Diebe stehlen BMW X3 und nutzen technisches Hilfsmittel

Ein solcher BMW X3 wird in der Nacht zu Dienstag in Hämmern gestohlen. Foto: BMW

Hämmern Die Täter hatten offenbar eine Funkwellen-Verlängerung genutzt, um das Keyless-Go-System des Wagens auszuschalten und diesen dann zu starten.

Auf einen teuren BMW X3 hatten es bislang unbekannte Autodiebe abgesehen, die in der Nacht zu Dienstag in Wipperfürth-Hämmern ein solches blaues SUV gestohlen haben. Der BMW mit den Kennzeichen GM-UD 7000 war am Montagabend gegen 18 Uhr an der Straße Jostberg abgestellt worden, teilt Polizei-Sprecher Michael Tietze mit Am Dienstagmorgen stellte der Halter den Diebstahl des Wagens fest.