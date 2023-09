Psychologische Beratungsstelle in Wipperfürth Gruppenangebote bei der Herbstmühle

Nach den Herbstferien werde zudem das Angebot „Kinder im Blick“ für Eltern in Trennung wieder starten. „Wir stellen die Gruppe derzeit zusammen, aber es sind noch Plätze frei“, sagt Sändker. In diesem Angebot gehe es vor allem darum, dass Eltern in Trennung – und Streit! – darüber ihre Kinder, die in diesem Fall auf jeden Fall die Opfer seien, analog zum Kursustitel „im Blick“ behalten sollten. „Es geht etwa um Fragen wie diese: Was brauchen die Kinder trotz der Trennung, trotz des Streits, in dem sich die Eltern befinden, von den Eltern?“, sagt der Herbstmühlen-Leiter. Der Kursus finde an sieben Terminen statt, die jeweils drei Stunden umfassen.