Helios-Klinik in Wipperfürth Für eine starke Wirbelsäule – Möglichkeiten der Chirurgie

Am Mittwoch, 7. Februar, 18 Uhr, haben Zuhörer die Möglichkeit, mehr über diese wichtigen anatomischen Bereiche und ihre Gesundheit zu erfahren. Dr. Bahman Ajali, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Helios-Klinikum in Wipperfürth, spricht dann in seinem Vortrag über Erkrankungen im Bereich der Wirbelsäule.