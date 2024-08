Tipps vom Finanzamt Wipperfürth Frist für Einkommensteuererklärung endet

Mit wichtigen Tipps wendet sich das auch für Hückeswagen und Radevormwald zuständige Finanzamt in Wipperfürth jetzt an alle Bürger: Denn die Frist zur Abgabe der Einkommensteuererklärung 2023 endet am 2. September 2024. Dies gilt für alle Bürger, die zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sind. Wer eine Steuerberatung oder einen Lohnsteuerhilfeverein in Anspruch nimmt, hat Zeit bis 2. Juni 2025.