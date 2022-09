Veranstaltungen in der Nachbarstadt : Wipperfürth feiert vier Tage lang

Wipperfürth Weltkindertag, Stadtlauf und Stadtfest stehen auf dem vielseitigen Programm. Von Donnerstag bis Samstag wird in der Nachbarstadt gefeiert.

Jede Menge los ist am Wochenende in Hückeswagens Nachbarstadt. Wipperfürth feiert den Weltkindertag, veranstaltet einen Stadtlauf und lädt zum Stadtfest ein. Und das alles von Donnerstag bis Samstag, 15. bis 18. September.



Donnerstag Zum Auftakt findet der Weltkindertag am Donnerstag von 10 bis 17 Uhr auf dem Marktplatz statt. Die Kinder der Schulen, Kindergärten und Vereine haben ein Programm mit viel Musik, Tanz und Bewegung zusammengestellt. Außerdem sind Mitmach-Konzerte mit Liedermacher Ralf Dreßen und der Gruppe „Deine Kinderband“ geplant.



Freitag Am Freitag, 17.30 Uhr, wird zum 16. Mal der Wipperfürther Stadtlauf durch die Innenstadt gestartet. Im Hauptlauf über neun Kilometer werden die Stadtmeister ermittelt. Beim Benefizlauf für Wipperfürther Organisationen gehen die Spenden an die Wipp-Kids und die Wipperfürther Grundschulen.



Samstag und Sonntag Am 17. und 18. September feiert Wipperfürth nach zwei Jahren Pause ein Stadtfest mit Bühnenprogramm, Live-Musik und Tanz-Shows auf dem Marktplatz. Highlights sind am Samstag das Kinderprogramm sowie abends der Auftritt der Band Miljö. Am Sonntag tritt unter anderem die japanische Trommlergruppe WADOKYO auf. Statt der Band RutWiess, die krankheitsbedingt absagen musste, kommen die „Sternrocker“. Viele Vereine und Institutionen präsentieren sich mit ihren Ständen in der Innenstadt. Am verkaufsoffenen Sonntag lädt der Einzelhandel von 13 bis 18 Uhr zum Shoppen ein. Die Stadtbibliothek öffnet die Türen zur Eröffnung des neuen Standortes am Marktplatz. Mehr als 15.500 Bücher und Medien warten in den neuen Räumen darauf, entdeckt zu werden. Auch die Feuerwehr öffnet am Sonntag die großen Tore der Feuerwache und stellt die neuen Fahrzeuge vor.



Sperrungen Wegen der Veranstaltungen sind Sperrungen nötig: Bereits seit Mittwoch, 6.30 Uhr, sind die Marktstraße und der Marktplatz gesperrt. Zum Weltkindertag am Donnerstag bleibt die Sperrung bestehen sowie auch am Freitag, 16. September, da der Wochenmarkt von 7 bis 13 Uhr stattfindet. Wegen Stadtlauf und Stadtfest wird die Wipperfürther Innenstadt ab Freitag, 14 Uhr, voll gesperrt. Alle innerstädtischen Zufahrtswege sind für den Verkehr nicht befahrbar. Die Sperrungen der Zufahrtswege werden am Sonntag ab 22 Uhr aufgehoben. Der Marktplatz bleibt auch am Montag wegen des Bühnenabbaus gesperrt. Da mit erheblichem Verkehr aus dem Umkreis gerechnet wird, werden Besucher gebeten, nach Möglichkeit auch die Angebote des ÖPNV zu nutzen.