Helios-Klinik Wipperfürth : Fasten gegen den Schmerz

Wipperfürth Die Helios-Klinik in Wipperfürth erweitert ihr Angebot für Patienten: Neben der klassischen Ernährungsberatung bietet sie künftig auch Beratung und Unterstützung beim Thema Fasten. Rosemarie Wagner ist die Fachfrau.

Als Silvia Rehse einen Fernsehbeitrag über den Zusammenhang zwischen chronischen Schmerzen und der Fastenernährung sah, war ihr Interesse geweckt. „Mit meinen langjährigen Schmerzen habe ich mich schon oft mit möglichen Einflussfaktoren beschäftigt, Ernährung zählt natürlich auch dazu. Aber die Umsetzung alleine fiel mir bisher immer sehr schwer“, sagt die 54-Jährige. Sie kontaktierte Ralf Trogemann, Leitender Arzt der Abteilung für Schmerztherapie der Helios-Klinik in Wipperfürth, bei dem sie schon einmal in Behandlung war. Er konnte sie mit einer positiven Rückmeldung erfreuen: „Unsere Mitarbeiterin Rosemarie Wagner absolvierte in diesem Jahr ihre Weiterbildung zur zertifizierten Fastenleiterin. Dadurch ist Frau Wagner, die bisher schon als Ernährungsberaterin für die Patienten im Einsatz ist, künftig auch in diesem Bereich als kompetente Unterstützung vor Ort“, erklärt er.