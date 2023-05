Helios-Klinik in Wipperfürth „Emmi“ strickt kuschelige Mützen für die Neugeborenen

„Für mich bedeutet dies aber keine Arbeit, sondern eine schöne Beschäftigung. Ich habe ja genügend Zeit“, sagt die Rentnerin. Das Stricken helfe ihr dabei, die Tage strukturiert anzugehen. Zumeist schaffe sie zwei Mützchen am Tag, im Anschluss schlägt sie schon einmal die Maschen für eine dritte Mütze auf. „So mache ich mir den Wiederbeginn selbst einfacher und starte am nächsten Tag direkt motiviert in die Herstellung der nächsten Haube“, sagt Emmi und beschreibt damit ihren ganz eigenen Strickprozess.