Wipperfürther Innenstadt : Drei Ideen für modernen Busbahnhof

Wipperfürth In Wipperfürth wird über die künftige Gestaltung des in die Jahre gekommenen Platzes diskutiert – und auch über einen möglichen anderen Standort. Um alle Wünsche zu verwirklichen und Fördermittel zu bekommen, ist der Sugeres-Platz aber zu klein.

Er ist der Platz, auf dem sich in der Hansestadt täglich die meisten Menschen treffen. Und so sieht er auch aus: schäbig, verschmutzt, überall bröckelt der Asphalt. Dazu kommt, dass er zu Stoßzeiten regelmäßig lange Staus verursacht –– vor allem morgens und mittags, wenn die Schüler der Real- und Hauptschule auf dem nahen Mühlenberg aus den Bussen steigen und über den Zebrastreifen Richtung Unterricht gehen oder umgekehrt. Das blockiert den Verkehr zunächst auf dem Busbahnhof, was sich auf die Gaulstraße Richtung Lindlar und die Gartenstraße Richtung Nordtangente auswirkt. Dann brauchen die Autofahrer reichlich Geduld. Zudem entspricht er schon längst nicht mehr den modernsten Anforderungen.