Wipperfürther Kulturzentrum : Die Alte Drahtzieherei ist jetzt auch eine Teststation

Wipperfürth Wo normalerweise Brings oder Ingo Appelt auftreten, Karnevals- und Mallorcapartys stattfinden, dreht sich momentan alles um die Corona-Pandemie. So wurde jetzt an der Wipperfürther Wupperstraße eine Schnellteststation eröffnet.

Zusammen mit dem Schnelltestbus, der montags, mittwochs, freitags und sonntags Station auf dem Wipperfürther Hausmannsplatz macht, verfügt die Nachbarstadt nun über fünf Teststellen. Die jüngste im Bunde eröffnete am Samstag in der Alten Drahtzieherei, der Kultur- und Veranstaltungsstätte an der Wupperstraße. Betreiber ist die Bürgerstiftung „Wir Wipperfürther“ in Kooperation mit der Lindlarer Lang AG. Auch für Hückeswagener ist die Teststation am Rande der Wipperfürther Innenstadt schnell zu erreichen, die zudem direkt am Radweg liegt. Getestet wird montags bis samstags, jeweils von 11 bis 19 Uhr.