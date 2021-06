Verkehrsführung in Wipperfürth : Kreisverkehr am Baumarkt ist jetzt befahrbar

Wipperfürth/Hückeswagen Nach mehr als siebenmonatiger Bauzeit ist der neue Kreisverkehr am Ortseingang von Wipperfürth jetzt endlich fertig. Seit einigen Tagen fließt der Verkehr wieder ohne Ampel.

Nach mehr als siebenmonatiger Bauzeit ist der neue Kreisverkehr am Ortseingang von Wipperfürth, am Hagebaumarkt Blechmann, jetzt endlich fertiggestellt. Seit einigen Tagen fließt der Verkehr wieder ohne Ampel – das gilt sowohl für die der Baustelle als auch für die normale. Denn mit dem Kreisverkehr im Knotenpunkt West- und Nordtangente/Wohngebiet Felderhofer Kamp ist die Zeit der ampelgeregelten Kreuzung oberhalb des ehemaligen Bahnhofs endgültig Geschichte. Auch viele Autofahrer aus Hückeswagen hatten immer wieder vor der Ampel gestanden und zu Stoßzeiten in einem regelrechten Stau.

Die Hansestadt verfügt damit innerhalb von etwa 1,5 Kilometern gleich über vier Kreisverkehre für alle Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Hückeswagen kommen oder dorthin unterwegs sind: Neben dem neuen, der einen Durchmesser von 33 Metern hat, gibt es noch den an der Diskothek „Kesselhaus“, am gemeinsamen Bauhof von Hückeswagen und Wipperfürth kurz danach und den am Aldi-Markt. Im September soll dann mit dem Bau des Kreisverkehrs im Zentrum an der Polizei begonnen werden.