Comedy-Abend in Wipperfürth Dennis aus Hürth heiratet, und die „Drahte“ erfährt’s als Erste

Wipperfürth · Der Kölner Schauspieler, Komiker, Moderator und Synchronsprecher Martin Klempnow gastiert am 21. Oktober in seiner Paraderolle als „ewiger Berufsschüler“ in der Alten Drahtzieherei in Wipperfürth. Der Vorverkauf ist angelaufen.

11.10.2023, 07:00 Uhr

Oha, Dennis aus Hürth will (oder muss?) jetzt heiraten. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wo andere in der Hosentasche ein Handy oder ein Portemonnaie tragen, hat Dennis aus Hürth eine Packung Currywurst für die Mikrowelle – sein Mittagessen auf dem Bau. Wenn er dort nicht zu finden ist, könnte es sein, dass er sich auf der Pierre-Littbarski-Berufsschule in seiner Heimatstadt weiterbildet. Oder „die Aral im Wendekreis hat wieder tolle Angebote“. Darüber wird Dennis aus Hürth am Samstag, 21. Oktober, in seinem neuen Programm „Jetzt wird geheiratet!“ berichten. Der „Berufsschüler aus Leidenschaft“ erzählt an diesem Abend über den Alltag und die Herausforderungen eines Heranwachsenden. Und als wäre sein Job auf der Baustelle nicht schon stressig genug, wollen er und seine Langzeitfreundin Larissa, „das Mädchen“, jetzt auch noch – mehr oder weniger freiwillig – den Bund fürs Leben eingehen. Hinter der Kunstfigur des ewigen 21-jährigen Auszubildenden vom Bau steht der Kölner Schauspieler, Komiker, Moderator und Synchronsprecher Martin Klempnow, der einem größeren TV-Publikum bei der RTL-Tanzshow „Let‘s Dance“ bekannt wurde und jetzt etwa bei „Hot oder Schrott“ auf Vox zu sehen ist. Bei der ZDF-Serie „Die Bergretter“ war der bald 50-Jährige von 2009 bis 2015 Teil der Crew. Im Fernsehen spielt er aber überwiegend in Comedyformaten mit, wie „Schillerstraße“ (Sat.1), die „heute-show“ (ZDF), „Granaten wie wir“ oder „Switch reloaded“ (beide Pro7). Letztere waren auch die „Geburtshelfer“ von Dennis aus Hürth, denn dort erblickte der schräge Berufsschüler das „Licht der TV-Welt“. Auch der Radiosender 1live bedient sich seiner seit einigen Jahren in der Radiocomedy „Dennis ruft an“. Karten zum Preis von 31,50 Euro, inklusive Vorverkaufsgebühr, gibt es unter anderem in der Bergischen Buchhandlung, Bahnhofstraße. Sa. 21. Oktober, 20 Uhr, Alte Drahtzieherei, Wipperfürth, Wupperstraße.

(büba)