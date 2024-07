Helios-Klinik in Wipperfürth Tipps vom Chefarzt zum „Tritt-nicht-auf-eine-Biene-Tag“

Es gibt wohl kaum ein Thema, zu dem es nicht einen besonderen Gedenktag gibt. So auch bei diesem wichtigen Anliegen der Wipperfürther Helios-Klinik, die auf den Aktionstag „Tritt-nicht-auf-eine-Biene-Tag“ am Mittwoch, 10. Juli, hinweist – „zum Schutz der Bienen und der eigenen Füße“, heißt es in einer Pressemitteilung.