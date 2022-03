Ukraine-Aktion der Wipperfürther „Wirte am Markt“ : Blau-gelbes Zeichen der Solidarität

Am Wipperfürther Marktplatz waren mehrere Gebäude blau und gelb angestrahlt worden – in den Farben der Ukraine. Foto: Stephan Büllesbach

Wipperfürth Die Wipperfürther „Wirte am Markt“ hatten am Wochenende mehrere Gebäude rund um den Marktplatz der Hansestadt in den Landesfarben der Ukraine erleuchten lassen. Ein eindrucksvolles Zeichen gegen den Krieg.

Eine besondere Form der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und ein Zeichengegen den Krieg dort sendeten am Freitag- und Samstagabend die Wipperfürther „Wirte am Markt“: Mit Einbruch der Dunkelheit ließen Marco Schlierenkamp (Brauhaus), Adam Jarek (Hansecafé), Petra und Christoph Schwamborn (Haus am Markt), Carsten Johnen (Penne) sowie Uwe Sünger und Ingo Wollnik (Platz 16) die Gebäude ihrer Lokale sowie das Rathaus der Hansestadt in den Landesfarben Blau und Gelb anstrahlen.

Die Wipperfürther Firma Bauer Veranstaltungstechnik hatte die entsprechenden Leuchtmittel bereitstellte. Zudem sorgte die Lindlarer Lang AG mit Hilfe eines auf dem Marktplatz abgestellten Transporter dafür, dass die Rathausfassade komplett mit der überlebensgroßen Nationalflagge der Ukraine angestrahlt wurde, die scheinbar im Wind zu wehen schien. Bei den Passanten und auch im Wipperfürther Rathaus traf die Idee auf positive Resonanz.

(büba)