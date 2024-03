„Bergische 50“ startet wieder in Wipperfürth Mit 3000 Anmeldungen fast schon ausgebucht

Dass Wandern voll im Trend liegt, kann man an jedem schönen Wochenende an den Talsperren und den unzähligen Wanderwegen im Bergischen Land erleben. Dann machen sich nicht selten Scharen von Menschen auf den Weg in die wunderschöne Natur. Kein Wunder also, dass sich auch die „Bergische 50“ als größtes Wanderevent im Bergischen großer Beliebtheit erfreut und für 2024 bereits jetzt eine Rekordbeteiligung meldet: 3000 Anmeldungen und zweieinhalb Monate vor dem Start am 27. April in Wipperfürth ausgebucht: Das ist Rekord für die Bergische 50, die erstmals auch das Auftaktevent der Bergischen Wanderwochen ist.