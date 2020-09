Hückeswagens Nachbarstadt : Wipperfürths erste Bürgermeisterin

Wipperfürth Die parteilose Anne Loth wird am 4. November offiziell in ihr Amt eingeführt. Der noch amtierende Bürgermeister Michael von Rekowski führt die Geschäfte der Hansestadt noch bis zum 31. Oktober.

Anne Loth kam, sah und siegte: Die Geschäftsführerin der Ökumenischen Initiative für Radevormwald und Wipperfürth und Kandidatin von CDU und SPD wurde am vorigen Sonntag gleich im ersten Wahlgang zur künftigen Bürgermeisterin der Hansestadt gewählt. Die gebürtige Niedersächsin, die erste Frau an der Spitze der Wipperfürther Stadtverwaltung, tritt die Nachfolge des Amtsinhabers an. Michael von Rekowski war nach zwei Legislaturperioden nicht wieder zur Wahl angetreten. Er wird die Geschäfte aber noch bis zum 31. Oktober führen, dann übernimmt Anne Loth. Ihre offizielle Amtseinführung erfolgt in der konstituierenden Ratssitzung am 4. November in der Alten Drahtzieherei.