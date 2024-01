Helios-Klinik in Wipperfürth Beate Molitor ist neue Chefärztin der Klinik für Altersmedizin

So bleibe die spezielle Versorgung älterer Menschen, die aufgrund einer akuten Erkrankung oder einer Operation in der Klinik behandelt werden müssen, in Wipperfürth nicht nur gesichert, sondern soll nach Angaben von Helios auch weiter ausgebaut werden. „Der demografische Wandel macht auch vor dem Oberbergischen Kreis keinen Halt. Der Bedarf an Altersmedizin wächst stetig. Gemeinsam mit meinem Team haben wir einige Ideen, wie wir die ganzheitliche Versorgung, gerade von älteren Patienten, noch weiter ausbauen möchten“, erklärt die neue Chefärztin. Die Klinik für Altersmedizin der Helios-Klinik Wipperfürth stellt die ganzheitliche Betrachtung älterer Menschen unter Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse, Fähigkeiten sowie ihrer Lebensgeschichte und sozialen Einbindung in den Mittelpunkt. Ein multiprofessionelles Team aus Ärzten, Mitarbeitern der Pflege, der Physio-, Psycho-, Ergo- und Logopädie und Mitarbeiter des Sozialdienstes und der familialen Pflege seien in diesem Fachbereich tätig, berichtet Helios.