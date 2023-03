Bauarbeiten in Wipperfürth Baustart für neuen Wipperfürther Kreisel

Im ersten Bauabschnitt geht es mit Arbeiten auf der Fahrbahn der L 284 in Höhe des Polizeigebäudes los. Kreuzung und Hindenburgstraße bleiben zunächst weiter befahrbar, auch das Parkhaus am Edeka-Markt ist geöffnet und kann angefahren werden. „In Abstimmung mit den Verkehrsbetrieben wird der Standort des Busbahnhofes am Surgères-Platz so lange wie möglich aufrechterhalten, um besonders den Schülerverkehr möglichst wenig einzuschränken“, berichtet Tanja Reinhold. Die Baustelle könne im ersten Bauabschnitt so eingerichtet werden, dass die Busse den Busbahnhof weiter anfahren können. Später allerdings wird er auf den Parkplatz an den Ohler Wiesen verlegt.