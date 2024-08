Helios-Klinik in Wipperfürth Auszubildende bestens gerüstet für den Berufsalltag

Bewerbungen für einen Ausbildungsplatz sind jederzeit möglich – entweder per E-Mail an kerstin.weitzenkamp@helios-gesundheit.de oder per Post an Helios Klinik Wipperfürth, Pflegedirektorin Kerstin Weitzenkamp, Alte Kölner Straße 9, 51688 Wipperfürth.