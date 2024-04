Ausbau der Wupperstraße an der Alten Drahtzieherei

„Um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, ist der Ausbau in fünf Bauabschnitte aufgeteilt, so dass auch während der Baudurchführung möglichst viele Parkplätze genutzt werden können“, versichert Tanja Reinhold. Der öffentliche Parkplatz neben dem Turbinenhaus sowie die Mitarbeiter-Parkplätze der Firma Radium werden dann bis auf Weiteres über die Zufahrt am Turbinenhaus erreichbar sein. Während der letzten beiden Bauabschnitte ist ein Parken in der Wupperstraße nicht mehr möglich. Ausweichparkplätze befinden sich auf dem Parkplatz Ohler Wiesen sowie an der Garten- und in der Bahnstraße (schräg gegenüber des alten Bahnhofs). „Die Fertigstellung der Gesamtbaumaßnahme dauert voraussichtlich bis Juni 2025“, teilt die Sprecherin mit.