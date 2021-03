Kostenpflichtiger Inhalt: Themenwoche Nachhaltig leben : Nachhaltiges aus eigenem Anbau

Michael Rethwisch, Freya Krüske und Mona Beckmanns (v. l.) von der Genossenschaft Kremershof in Wipperfürth. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Wipperfürth Auf dem ehemaligen Milchwirtschaftsbetrieb Kremershof in Wipperfürth entsteht derzeit eine sogenannte Solidarische Landwirtschaft in Genossenschaftsform. Am Wochenende war Gründerversammlung.