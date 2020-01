Wipperfürth : Arnd Zeigler live in der Alten Drahtzieherei

Wipperfürth Mehr als 50.000 Zuschauer waren an mehr als 65 Spielorten bereits dabei, um Arnd Zeigler live zu erleben. Aufgrund des großen Erfolgs des Programms und wegen der hohen Nachfrage wird die Tour verlängert.

Das Erfolgsprogramm „Dahin, wo es wehtut. Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs – live“ geht in die Verlängerung. Und zwar auch in Wipperfürth in der Alten Drahtzieherei am kommenden Dienstag. Karten zum Preis von 28,50 Euro gibt in Wipperfürth in der Buchhandlung Colibri und Bergischen Buchhandlung sowie online unter www.altedrahtzieherei.de/tickets.