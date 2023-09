Fünf Filme flimmern über die Leinwand Abiturienten bieten Autokino an

Wer denkt, dass es der Jugend an Kreativität mangelt, sollte nun genau aufpassen. Denn was sich der aktuelle Q2-Abschlussjahrgang am Wipperfürther St.-Angela-Gymnasium, das auch viele Schüler aus Hückeswagen besuchen, hat einfallen lassen, um das Abitur, die Feier und das Drumherum zu finanzieren, ist mehr als nur beeindruckend. Die meisten Hückeswagener dürften die dazugehörige Plakatierung bereits gesehen haben, auf denen groß für das „Wipp-Autokino“ am kommenden Wochenende geworben wird. Von Freitag bis Sonntag, 22. bis 24. September, werden fünf Filme gezeigt – „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“, „Im Westen nichts Neues“, „Peter Hase“, „Top Gun: Maverick“ und „Ziemlich beste Freunde“ werden im klassischen Auto-Kino-Format gezeigt. Aber wie ist es dazu gekommen?