Wipperfürther Gymnasium : 15 CO2-Ampeln für die Klassenräume von St. Angela

Werner Klemp, Leiter des Wipperfürther St.-Angela-Gymnasiums, macht sich mit einer Co 2 -Ampel vertraut. Sie misst den Kohlenstoffdioxidgehalt in der Raumluft. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Wipperfürth Auch viele Hückeswagener Schüler profitieren von den kleinen Geräten, die den Kohlenstoffdioxid-Gehalt in der Raumluft messen. Fangen sie an zu piepsen, sollten die Fenster umgehend geöffnet werden.