Unfallkommission sah sich an Unfallstelle in Hückeswagen um Winterhagen – tödlich verunglückter Biker war deutlich zu schnell

Zwei Tage nach dem tödlichen Verkehrsunfall auf der großen Kreuzung der B 237 in Winterhagen hatte ein Anwohner gegenüber unserer Redaktion gesagt: „Ich finde es furchtbar, dass die Frau jetzt allein verantwortlich für den Unfall gemacht wird.“ Er bezog sich damit auf eine 39-jährige Hückeswagenerin, die am Sonntag, 14. Juli, gegen 18.20 Uhr, mit ihrem Auto auf der Bundesstraße nach links auf die Industriestraße Richtung Wiehagen abbiegen wollte. Beim Abbiegevorgang prallte dann das Motorrad eines 57 Jahre alten Kölners, der Richtung Bergisch Born unterwegs war, in ihr Auto. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Jetzt steht fest: Die Autofahrerin hatte wenig bis keinen Anteil an dem Unglück, war doch der Biker deutlich zu schnell unterwegs gewesen. Das teilte am Mittwochmorgen Rainer herzog, Sprecher des Landesbetriebs Straßen.NRW auf Anfrage unserer Redaktion mit.