Rückblende Hückeswagen Vor 125 Jahren: Winterhagen bekommt einen Eisenbahnhaltepunkt

Hückeswagen Der Tanz in den Mai 1893 war für die Menschen in Winterhagen ein ganz besonderes Fest. Der 1. Mai war ein Montag und würde ihre kleine Welt nachhaltig verändern: Angekündigt war die Eröffnung eines Eisenbahnhaltepunktes.

Als am 13. Mai 1876 die Bergisch-Märkische Eisenbahn die ersten Züge zwischen Lennep und Hückeswagen nach offiziellem Fahrplan rollen ließ, war davon noch keine Rede. Die Menschen in Winterhagen, wo die Trasse durch das Gebiet der Landgemeinde führte, blieben zunächst Zaungäste und mussten ihre Fahrkarten entweder in Hückeswagen oder in Bergisch Born lösen. Doch knapp zwei Jahrzehnte später änderte sich das. Es stand der generelle zweigleisige Ausbau der Strecke von Lennep nach Bergisch Born an, und Vorprüfungen kamen zu dem Ergebnis, dass sich nun die Eröffnung eines Haltepunkts in Winterhagen, das an dem Abzweig von Bergisch Born nach Wipperfürth lag, für den Personenverkehr lohnen würde. So erfolgte am 2. März 1893 der erste Spatenstich. Voller Vorfreude wertet die Bergische Volkszeitung, eine Vorgängerzeitung der Bergischen Morgenpost, den Beginn der Arbeiten "als einen weiteren Fortschritt für die Entwicklung unserer Verkehrsverhältnisse".