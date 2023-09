Flächennutzungsplan in Hückeswagen Stadt wird Vorrangzone für Windenergie aufheben

Zwei Windräder drehen sich seit vielen Jahren in Hückeswagen: das in Röttgen (seit 2001) und das in Vormwald (seit Ende 2002). Dass sie dort gebaut werden durften, liegt auch an der Vorrangzone, die die Politik einst beschlossen hatte. Diese Zonen sollen nach dem Willen des Bundes und des Landes jedoch aufgehoben werden. „Damit wird das Stadtgebiet, unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Regelungen zur Errichtung, für die Ansiedlung von Windenergieanlagen geöffnet“, heißt es in der Verwaltungsvorlage für den jüngsten Planungsausschuss. Auf diese Weise werde ein wichtiger Beitrag zur Windenergieversorgung als Teil einer klimafreundlichen Energieinfrastruktur geleistet.