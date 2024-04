Multivisonsdiashow im Hückeswagener Kultur-Haus Zach Wilder, schöner „Ruhrpott“

Im Zuge des Wandels sind neue Lebensräume für Flora und Fauna entstanden. Auf den stillgelegten Abraumhalden bildeten sich temporäre Tümpel, wichtige Laichgewässer für bedrohte Amphibien. Sonnenexponierte Halden, die wie kleine Berge aus dem „Ruhrpott“ aufragen, bieten Neuankömmlingen wie Ödlanschrecke oder Mauereidechse einen neuen Lebensraum. Zerfallene Industrie- und Zechenanlagen sind Rückzugsgebiet und Kinderstube für viele Arten. Turm- und Wanderfalken brüten wieder in künstlichen Nisthilfen in luftiger Höhe an den einst rußgeschwärzten Schornsteinen. „Diese Industrierelikte und Halden mit ihren neuen Bewohnern stehen symbolisch für den grünen Wandel im Ruhrgebiet und machen den besonderen Reiz des ,wilden Ruhrpotts‘ aus“, versichert Bauer. „Eine Einzigartigkeit, die man nirgendwo sonst findet.“ Diese hat Wasiolka mit seiner Kamera festgehalten und in Szene gesetzt, so dass daraus eine spannende Entdeckungsreise entstanden ist.