Hegering in Hückeswagen : Wild und Wald im Klimawandel

Etwa Wanderer – Hückeswagener Jäger und ihre Familien – waren jetzt auf Exkursion in den Waldgebieten an der Bever-Talsperre. Foto: Meier-Frankenfeld

Oberlangenberg/Kleinhöhfeld Die Hückeswagener Jägerschaft war jetzt auf Waldexkursion an der Bever-Talsperre.

Von Schnepperstock ging’s zunächst durch die Hardtschen Wälder, die sogenannte Ulenflucht, vorbei am Gedenkstein des Försters Mühlenbein zum „Alten Kohlenmeiler" bis nach Unterlüttgenau. „In diesem Teil des Waldgebietes erwarteten die Wanderer besondere Arten von fremdländischen Bäumen, die einst der Förster der Familie Hardt, Ernst Mühlenbein, hier auf Anordnung seines Chefs angepflanzt hatte“, berichtete Meier-Frankenfeld. An der Jagdhütte der Familie Hardt, der „Ulenflucht-Hütte“, wartete bereits die Begleitmannschaft mit Kuchen und einer kleinen Erfrischung auf Danach ging es nach Großhöhfeld vorbei an Kleinhöhfeld zum sogenannten Schweizer Haus. Vom Privatfriedhof der Familie Hardt wanderten die Gruppenweiter weiter zur Villa Hardt an der Bever-Talsperre und weiter nach Höhe, dem heutigen Betriebssitz des Forstbetriebes „Hardt". Bei einem kleinen Imbiss zum Abschluss wurden noch lange fachliche Gespräche über den Klimawandel, „der auch hier im Bergischen Land zu spüren ist“, geführt. Die Jäger gingen schließlich auseinander mit dem Versprechen, solch eine Exkursion nochmals mit anderen Varianten anzubieten.