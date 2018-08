Feuerwehreinsatz in Hückeswagen : Wiehagener Reihenhaus ist nach Brand vorerst unbewohnbar

Über die Drehleiter mussten die Feuerwehrleute an die Glutnester im Dach. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Nicht mehr bewohnbar ist ein Reihenhaus an der Gutenbergstraße in Wiehagen, in dem am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen war. Die 85-jährige Bewohnerin hatte den Brand im Obergeschoss selbst bemerkt und konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

Der Notruf ging um 17.16 Uhr bei der Feuerwehr ein, worauf der Löschzug Stadt und die Löschgruppe Straßweg ausrückten. „Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte das Zimmer in voller Ausdehnung; die Flammen schlugen aus dem Gebäude”, berichtete Feuerwehrchef Karsten Binder im Gespräch mit unserer Redaktion. Zunächst löschte die Feuerwehr den Brand von der Vorder- und Rückseite des Hauses. Später kamen auch die acht Atemschutzgeräteträger in den Innenräumen zum Einsatz. Nach dem Löschen der Flammen entwickelte sich Rauch im Dachgeschoss. Mit Hilfe der ausgefahrenen Drehleiter mussten die Feuerwehrleute Dachpfannen entfernen, um die Glutnester zu bekämpfen.

Zahlreiche Nachbarn verfolgten die aufwendigen Löscharbeiten. Polizei und Krankenwagen waren ebenfalls am Einsatzort. „Der Krankenwagen wird auch zur Sicherheit der Einsatzkräfte angeforderte”, betonte Binder. Die Brandursache war während der Löscharbeiten noch völlig unklar. Zunächst müssen Brandermittler der Kriminalpolizei auf Spurensuche gehen. Das Reihenhaus bleibt bis dahin unbewohnbar.