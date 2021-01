Engelbert-von-Berg Gymnasium in Wipperfürth : Wieder Sport-Leistungskurs am EvB-Gymnasium

Wieder Sport-Leistungskurs am EvB-Gymnasium

Engelbert-von-Berg Gymnasium in Wipperfürth

Das Engelbert-von-Berg Gymnasium in Wipperfürth von oben. Foto: BEW

Wipperfürth Am Wipperfürther Engelbert-von-Berg-Gymnasium, das auch viele Kunder und Jugendliche aus Hückeswagen besuchen, gibt es im nächsten Schuljahr erstmals seit vielen Jahren wieder einen Sport-Leistungskurs.

Gleich zwei gute Nachrichten gibt es zum Jahresbeginn für alle Schüler des Wipperfürther Engelbert-von-Berg-Gymnasiums, das auch viele Kunder und Jugendliche aus Hückeswagen besuchen. „Zum einen bieten wir im nächsten Schuljahr erstmals seit vielen Jahren wieder einen Sport-Leistungskurs an“, sagt Schulleiter Erhard Seifert im Gespräch mit unserer Redaktion. Diesen habe es früher schon gegeben, in den vergangenen 20 Jahren konnten die Abiturienten indes Sport nur als viertes Abiturfach belegen. „Wir kommen damit dem Wunsch der Schüler nach“, sagt Seifert. Der sei letztlich der ausschlaggebende Punkt gewesen, auch wenn im Kollegium schon länger über das Thema nachgedacht worden sei.

17 Schüler hätten demnach bereits Interesse an dem neuen Angebot bekundet. „Im April können sie dann ihre Leistungskurse wählen. Dann werden wir sehen, wie viele sich dafür entscheiden. Für das Zustandekommen des Leistungsskurses sind etwa 15 Schüler nötig“, sagt Seifert.

Schulleiter geht in den Ruhestand

Schulleiter geht in den Ruhestand : Manfred Schauf verlässt das Grevenbroicher Pascal-Gymnasium

Schule in Corona-Zeiten in Kaarst

Schule in Corona-Zeiten in Kaarst : Beim Distanzunterricht fehlen Diskussionen

So habe man die Stundenstruktur dahingehend verändert, dass die fünf Minuten Pause zwischen zwei Stunden bei Doppelstunden gestrichen würden. „Pausen ergeben sich in Doppelstunden ohnehin aus dem Unterricht. Und die fünf Minuten sind vor allem für den Raumwechsel vorgesehen“, sagt Seifert. Außerdem habe man die Mittagspause auf die eigentlich vorgeschriebene Zeit verkürzt. „Auf diese Weise konnten wir den Unterrichtsschluss von 15.55 Uhr auf 15.20 Uhr verlegen“, sagt Seifert. Daher könnten die allermeisten Schüler einen früheren Bus nehmen und seien so deutlich früher zu Hause. Da alle zuständigen Bereiche zugestimmt hätten, könnte die neue Unterrichtszeit bereits ab 1. Februar gelten. „Also dann, wenn die Schüler wieder im Präsenzunterricht sind“, sagt Seifert.