Wieder Basketballtraining beim TV Winterhagen in Hückeswagen Konditionstraining am Basketballkorb

Gastspieler Guido Christiansen findet besonders die harmonischen und fließenden Bewegungsabläufe dieser Sportart schön. „Fair play“ steht dabei im Vordergrund: „Wir versuchen, nicht so körperbetont zu spielen, denn wir sind alle im gereiften Alter und müssen am Montag wieder zur Arbeit gehen“, fügt der 54-Jährige hinzu und lacht. Besonders das rechtzeitige Stoppen vor dem Basketballkorb sei in der Halle wichtig, da das Netz direkt an der Wand und nicht, wie im Profisport, an einem freistehenden Pfosten hängt.