Komplexes und langes Verfahren Wie Hückeswagen zum neuen Hallenbad kommt

Info

Betriebskosten Mit den Millionen für den Neubau des Bades ist es nicht getan. Teurer werden auf lange Sicht die Betriebskosten. Darin sind neben Personal-, Energie- und Unterhaltungsaufwendungen auch die Kosten für Kreditzinsen, Tilgung und Abschreibung enthalten. Dem stehen vergleichsweise geringe Einnahmen aus dem Badbetrieb entgegen, so dass unterm Strich ein Millionen-Defizit stehen wird. Wie hoch das wird, hängt auch davon ab, wie viel in das neue Bad investiert wird und welche Summe also fremdfinanziert werden muss.

Defizit-Finanzierung Das Defizit des Bades muss aus dem allgemeinen Haushalt der Stadt ausgeglichen werden, belastet also die Stadt mit Millionen-Ausgaben in jedem Jahr. Bislang lief die Finanzierung so: Die Gewinne der Stadt aus ihren Anteilen am heimischen Energieversorgen BEW flossen nicht in den allgemeinen städtischen Haushalt, sondern direkt an den Bad-Betrieb. Nur, was nach Abdeckung des Defizits übrig blieb (eine deutlich kleinere Summe), ging in die Stadtkasse.