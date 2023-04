Ortsumgehung für Hückeswagen Wie es wann mit der B 237n weitergeht

In den vergangenen Jahren hatten der Rotmilan, der Mäusebussard und die Haselmaus die weiteren Planungsschritte weiter verzögert. Ende Oktober hatten Experten des Landesbetriebs Straßen, wo an den Plänen weiter gearbeitet wird, bei einem Infoabend in der Realschule über den Sachstand und das weitere Vorgehen informiert. Nun will die Stadtverwaltung in der Sitzung des Planungsausschusses im Heimatmuseum am kommenden Dienstag, 2. Mai, ihrerseits über den aktuellen Sachstand berichten.