Wichtige Kontrollen an der Bever-Talsperre in Hückeswagen

Hückeswagen Seit 2004 fährt die Ordnungspartnerschaft Bever-Talsperre im Sommer regelmäßig auf der Bever. Ziel ist es, die Talsperre, die Ufer und Wälder zu kontrollieren. Vor allem bei trockenem Wetter besteht hohe Waldbrandgefahr.

Ein bisschen sehen die drei Bootsinsassen aus, als wären sie gerade mitten im Shooting für einen Actionfilm: Mario Moritz und Christian Klasen vom Kommunalen Ordnungsdienst der Schloss-Stadt und Helmut Selbach, Talsperrenmeister beim Wupperverband, sind mit dem Boot auf der Bever-Talsperre auf Kontrollfahrt. Seit einigen Tagen ist es im Bergischen sehr heiß und trocken – eine potenziell gefährliche Situation. Denn so verlockend es dem einen oder anderen auch erscheinen mag: Wer an diesen heißen Sommerabenden am angenehm kühlen Seeufer ein Feuer entzündet, um den Abend mit Grillwurst und Bier ausklingen zu lassen, riskiert nicht nur einen Waldbrand mit unkalkulierbaren Folgen, er begeht auch eine Ordnungswidrigkeit. „Bei den Uferbereichen und den an die Talsperre angrenzenden Wäldern handelt es sich um Landschaftsschutzgebiete“, sagt Moritz.