November 2023 in Etaples Wetterkapriolen in der Partnerstadt

Als die Etapler am Wochenende des 18. November während ihres traditionellen Heringsfestes den Fisch in gegrillter oder geräucherter Form genossen, regnete es zwar noch, aber das Schlimmste war vorbei. Hinter den Menschen im Pas-de-Calais lagen zwei Wochen, in denen das Wetter das Land heimgesucht und Zerstörungen großen Ausmaßes hinterlassen hatte.