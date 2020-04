Hückeswagen in der Corona-Krise : Verärgert über Wertstoffhof-Schließung – wohin mit dem Grünschnitt?

Hückeswagen Der Wertstoffhof des BAV, An der Schlossfabrik, ist seit mehr als vier Wochen wegen der Corona-Krise geschlossen. Das ärgert inzwischen viele Hückeswagener Gartenbesitzer.

Fast zeitgleich mit dem Coronavirus hat der Frühling Einzug gehalten. Und weil wegen der Lungenkrankheit das öffentliche Leben seit mehr als vier Wochen beinahe still steht, zeigen sich nun die weniger schönen Begleiterscheinungen der Jahreszeit. Wissen doch viele Gartenbesitzer nicht, wohin mit dem ganzen Grünschnitt von Wiesen, Sträuchern und Bäumen, die gerade anfallen. Normalerweise würde jetzt viele zum Wertstoffhof des Bergischen Abfallwirtschaftsverbands (BAV), An der Schlossfabrik, fahren, um ihre Gartenabfälle dort kostenfrei zu entsorgen. Nur hat der seit Mitte März geschlossen – und das ärgert viele Hückeswagener nun.

Wie Liane Will. Zusammen mit ihre Mann hatte sie jüngst im Vorgarten einen Problembaum fällen müssen. „Das ergab zwangsläufig viel Astwerk, das nun irgendwohin muss“, berichtet sie am Bürgermonitor unserer Redaktion. Alle Wertstoffhöfe seien zurzeit geschlossen, und auch das Entsorgen über die sonst üblichen Osterfeuer war nicht möglich, weil diese wegen des Kontaktverbots nicht zugelassen worden waren. Wohin also mit den Resten des Problembaums?, fragt die Hückeswagenerin. Liane Will fordert eine Lösung, bevor der Grünschnitt in die Wälder gekippt werde.